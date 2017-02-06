Bursa AFAD, Ayvacık'a 25 kişilik ekip gönderdi

BURSA ()-BURSA'da AFAD Müdürlüğü, art arda meydana gelen depremlerden sonra 25 kişilik arama ve kurtarma ekibini Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gönderdi.

Çanakkale'de bu sabah başlayan ve daha sonra devam eden depremlerden sonra Bursa'da AFAD Müdürlüğü'ne bağlı arama ve kurtarma çalışmalarına katılan 25 kişilik özel bir ekibi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gönderdi. AFAD Müdürü Yalçın Mumcu'nun başkanlığını yaptığı bu ekipte 8 araç ile birlikte arama ve kurtarma çalışmalarında kullanan malzemelerin yanı sıra koordinasyonu sağlayan bir de donanımlı TIR bulunuyor.

Yetkililer, bölgedeki sarsıntıların normale dönene kadar ekibin burada kalacağını söyledi.