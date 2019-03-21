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Bursa Adliyesi'nde görevli Başsavcı Vekili, kalp krizinden öldü

BURSA Cumhuriyet Başsavcısı vekili Nusret Esat Özel (54), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bursa Adliyesi'ne 2003 yılında göreve başlayan ve uzun süre Cumhuriyet Savcılığı yaptıktan sonra 6 ay önce Bursa Cumhuriyet Başsavcı...

Bursa Adliyesi'nde görevli Başsavcı Vekili, kalp krizinden öldü
BURSA Cumhuriyet Başsavcısı vekili Nusret Esat Özel (54), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Bursa Adliyesi'ne 2003 yılında göreve başlayan ve uzun süre Cumhuriyet Savcılığı yaptıktan sonra 6 ay önce Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirilen Nusret Esat Özel, dün gece Nilüfer ilçesinde bulunan Ataevler Adliye lojmanlarındaki evinde kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Özel, Bursa Özel Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Nusret Esat Özel, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saat 01.30 sıralarında yaşama veda etti. Bursa Adliyesi’nde bugün saat 15.00'de yapılacak törenin ardından Özel’in cenazesi ikindi vakti İlahiyat Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Fethiye Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 26 yıllık savcı olan Elazığ doğumlu Nusret Esat Özel, evli ve bir çocuk babasıydı.

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