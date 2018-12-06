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Burhaniye’de öğrenciler, palamutları toprakla buluşturdu

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından meşe ağaçlarından toplanan palamutlar, fidana dönüştürülmek üzere toprakla buluşturuldu. Burhaniye Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencilerinin ‘Ormanımı yetiştirmeme...

Burhaniye’de öğrenciler, palamutları toprakla buluşturdu
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından meşe ağaçlarından toplanan palamutlar, fidana dönüştürülmek üzere toprakla buluşturuldu.
Burhaniye Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencilerinin ‘Ormanımı yetiştirmeme müsaade et’ projesi kapsamında topladıkları 10 bin palamudun bir kısmı toprakla buluştu. Lisenin bahçesinde düzenlenen ekim etkinliği şölene dönüştü. Yıldız Özsaraç Anaokulu öğrencileri ve velileriyle birlikte toprak doldurdukları poşetlere palamutları yerleştiren liseliler, yeşile katkı vermenin mutluluğunu yaşadı. Fidanlarının ise TEMA Vakfı'na bağışlanacağı belirtildi.
Burhaniye Anadolu Lisesi Müdürü Fehmi Gür, projeye belediyenin de destek verdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Projenin örnek olduğunu söyleyen Gür, "Projemizin amacı ormanlarımıza katkı sağlamaktır. Proje, iki öğretmenimizin fikri olarak ortaya atıldı. Biz, 9'uncu sınıf öğrencilerimizle birlikte Ören'de bulunan meşe ağaçlarından 5 bin adet palamut topladık. Bunları okulumuza getirdik. Belediyemiz de bize toprak sağladı. İlçemizde bulunan anaokulları ile proje fikrimizi paylaştık. Onların da çok hoşuna gitti. Anaokullarından yaklaşık 75 öğrenci, projemize destek olmak üzere okulumuza geldi. Hep beraber palamutlarımızı ekiyoruz. Filizlendiği zaman da biz bu palamutlarımızı TEMA Vakfı'na bağışlayacağız" dedi.

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