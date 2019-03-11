Burhaniye’de kırsal mahallelere 75 mobese kamera takıldı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), () - BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, belediye tarafından kırsal mahallelerdeki 75 ayrı noktaya mobese kamerası takıldı. Kameralar, İlçe Jandarma Komutanlığı denetimine verilirken, kent daha güvenli hale getirildi.

Değeri 70 bin lira olan mobese sistemi sayesinde Burhaniye’nin kırsal mahalleleri daha güvenli hale geldi.

75 ayrı bölgeye koyulan kameralar ile ilgili bir açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal, halkın güvenliğinin her şeyden önde geldiğini bildirdi. Başkan Uysal, "Belediye olarak, 70 bin lira harcayarak mobese kamerasını ilçe jandarma komutanlığımız denetiminde hizmete soktuk. 75 mobese kamerası sayesinde ilçemiz daha güvenli hale geldi. Kırsal mahallelerimizde olan hırsızlığın önüne geçebilmek amacıyla mahallelerin girişlerine kameralar yerleştirdik. Denetimini de ilçe Jandarma Komutanlığı'na verdik. Ayrıca, mobese kameraları belediyemizin tüm hizmet binaları, sosyal tesislerimiz, kültür merkezlerimiz ve yat limanımızın da aralarında bulunduğu önemli yerlere konuldu" dedi.



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