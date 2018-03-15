Burhaniye Kaymakamı Öner, Dünya Şampiyonu sporcuları ödüllendirdi

BALIKESİR'in Burhaniye İlçesi Kaymakamı Hüseyin Öner, Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) tarafından Fransa’da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’ndan altın madalya ile dönen özel sporcuları ödüllendirdi. Haftanın 7 günü çalışmalarını sürdüren sporcular, Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.Fransa'da 1-4 Mart 2018 tarihleri arasında Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) tarafından düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda, Burhaniyeli özel sporcular Muhsine Gezer 1500 metrede dünya şampiyonu, 800 metrede dünya ikincisi olurken, Sevim Demircan ise 400 metrede dünya şampiyonu, 200 metrede dünya beşincisi olmuştu. Şampiyonları makamında ağırlayan Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Gezer ve Demircan’ı yarım altınla ödüllendirildi. Ziyarete Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhittin Şerbetçi ve Antrenörleri Deniz Erenoğlu da katıldı.Dünya şampiyonu sporcuları kabul eden Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, "İlçemizi, ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden genç sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. İlçemizde BENGİ eğitim projesi ve ‘Sporda Yetenek 10’la Gelecek’ spor projelerimiz halen uygulanmaktadır. Geçtiğimiz yıldan bu yana uygulanmakta olan bu projelerin çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi yetişmesi noktasında ne kadar isabetli projeler olduğunu da birçok başarı vesilesiyle görmüş oluyoruz. Genç sporcularımızın gelişimlerine katkı sağladıkları için Burhaniye Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürümüze ve öğrencileriyle yakından ilgilenen hocamız Deniz Erenoğlu’na teşekkür ediyorum. Muhsine ve Sevim’in yeni başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum” dedi.Sporcuları ile gurur duyduğunu belirten antrenör Deniz Erenoğlu, hedeflerinin Tokyo’da düzenlenecek olan 2020 Dünya Olimpiyatları olduğunu ve bunun için haftanın 7 günü çalıştıklarını söyledi.Başarılı sporculardan Muhsine Gezer, dünya şampiyonluğu ile birlikte büyük bir gurur yaşadığını belirterek, "Fransa’da bayrağımızı dalgalandırdım. Çok gururluyum. Deniz Erenoğlu hocamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.Sevim Demircan da, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 400 metrede şampiyon olarak Türk bayrağını dalgalandırmanın kendisi için çok büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Demircan, "Bayrağımızı dalgalandırdım. İstiklal Marşımızı okuttum. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları" diye konuştu.

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