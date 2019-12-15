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Burhaniye'de yağmur suları kaldırımda çukur oluşturdu
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde gece boyunca yağan yağmurun suları, Ören Mahallesi’nde bulunan kaldırımda çukur oluşturdu. Burhaniye’de Ören mahallesi Altınyol Caddesi'nde bulunan kaldırımda yağmur suları nedeniyle çökme meydana...
GENEL 15.12.2019, 15:02
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde gece boyunca yağan yağmurun suları, Ören Mahallesi’nde bulunan kaldırımda çukur oluşturdu.
Burhaniye’de Ören mahallesi Altınyol Caddesi'nde bulunan kaldırımda yağmur suları nedeniyle çökme meydana gelerek, çukur oluştu. Durum BASKİ’ye bildirildi. Yaklaşık 2 metrelik çukurun çevresi bariyerle çevrilirken, önümüzdeki günlerde doldurulacağı bildirildi.
Çukura insan veya hayvan düşebileceğini söyleyen Kemal İşi, "Gece yağan yağmurda kaldırımın altından geçen yağmur kanalı delinmiş. Bunun sonucunda çukur oluşmuş. Baski’yi bilgilendirdim. Çukurun çevresinde önlem alındı. Önümüzdeki günlerde tamir edileceğini söylediler. Duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" dedi.
Burhaniye’de Ören mahallesi Altınyol Caddesi'nde bulunan kaldırımda yağmur suları nedeniyle çökme meydana gelerek, çukur oluştu. Durum BASKİ’ye bildirildi. Yaklaşık 2 metrelik çukurun çevresi bariyerle çevrilirken, önümüzdeki günlerde doldurulacağı bildirildi.
Çukura insan veya hayvan düşebileceğini söyleyen Kemal İşi, "Gece yağan yağmurda kaldırımın altından geçen yağmur kanalı delinmiş. Bunun sonucunda çukur oluşmuş. Baski’yi bilgilendirdim. Çukurun çevresinde önlem alındı. Önümüzdeki günlerde tamir edileceğini söylediler. Duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" dedi.
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