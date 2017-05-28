Burhaniye'de selde 50 keçi telef oldu, evleri su bastı

BALIKESİR'in Burhaniye İlçesi kırsal Yunuslar Mahallesi'nde, önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran sağanak yağmur ve dolu sele neden olurken, sulara kapılan 50 keçi telef oldu, bazı evleri su bastı. Sabah saatlerinde hasarın boyutları ortaya çıkarken, belediye ekipleri mahallede temizlik çalışması yaptı.



Burhaniye'ye 15 kilometre mesafedeki Yunuslar Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1.5 saat yağan yağmur su baskınlarına neden oldu. Yağmurla birlikte yağan dolu ekili alanlara zarar verirken, ağıla götürülen keçi sürüsü sel sularına kapıldı ve 50 keçi telef oldu. Belediye ekipleri, su basan evlerde tahliye çalışması başlatırken yaraların sarılacağı bildirildi.



Çalışmalara koordine eden Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır şunları söyledi:

"Yunuslar mahallemizde yağmur nedeniyle gece büyük bir afet oldu. Diğer köylerimizde bir şey yok. Ama, Yunuslar Mahallesi'nde, sel oldukça büyük tahribat yaptı. 50 küçükbaş hayvanımız telef oldu. Evlerimizi su bastı. Zeytinliklerimiz meyvelerimiz zarar gördü. Biz belediye olarak bütün ekiplerimizle şu anda buradayız. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Köylülerimizin zararlarını karşılayacağız. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum."



'BÖYLE AFET YAŞANMAMIŞTI'

Mahalle sakinlerinden İsmail Aytemiz de "Köyümüz merasında afet oldu. Karpuz ve bostan tarlaları zarar gördü. Dallardaki zeytinler de zarar görüp, döküldü" dedi. Evini su basan Erol Şakar da ,"Mahallesinde sel felaketi nedeniyle evlerimizi su bastı. Belediyeden Allah razı olsun imdadımıza yetişti. Bize destek oldular. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yunuslar Mahalle Muhtarı Sami Utkan ise,"Mahallede bugüne kadar böyle bir afet yaşanmamıştı. Dün akşamki dolu ve yağmur nedeniyle birkaç evimizi su bastı. 50 keçi telef oldu. Aynı zamanda zeytinlerde doludan dolayı hasar oluştu. Bu zararın giderilmesini için yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.