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Burhaniye'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi töreni

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Reha Yurdakul Kültür Merkezi'ndeki törende öğrencilerin seslendirdiği 18 Mart Çanakkale Oratoryosu...

Burhaniye'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi töreni
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Reha Yurdakul Kültür Merkezi'ndeki törende öğrencilerin seslendirdiği 18 Mart Çanakkale Oratoryosu duygusal anlar yaşattı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Burhaniye Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen törende, tarih öğretmeni Gülcan Caferoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Törende öğrenciler de 18 Mart Çanakkale Oratoryosu'nu seslendirdi. Bu sırada salonda duygusal anlar yaşandı. Daha önce düzenlenen Çanakkale Zaferi konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mümin Ertuğran, Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal, Başsavcı Zafer Birinci ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.Yusuf Aymansoy tarafından verildi.
Törenin sonunda protokol üyeleri, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaymakam Hüseyin Öner, etkinlik nedeniyle Burhaniye Anadolu Lisesi Müdürü Fehmi Gür, öğretmen ve öğrencileri kutladı.

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