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Burhaniye'de minik öğrencilerden kedilere yuva

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Faruk Kızıklı İlkokulu Kelebekler Ana Sınıfı öğrencileri, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesi kapsamında hazırladıkları kedi yuvalarını ilçenin çeşitli noktalarına...

Burhaniye'de minik öğrencilerden kedilere yuva
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Faruk Kızıklı İlkokulu Kelebekler Ana Sınıfı öğrencileri, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesi kapsamında hazırladıkları kedi yuvalarını ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirdi.
Burhaniye Belediyesi işbirliği ile çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için gerçekleştirilen proje kapsamında, 5-6 yaş arası 13 öğrencinin, ailelerinin desteğiyle hazırladığı 18 kedi evi parklara, okul bahçelerine ve çocukların evlerine yakın çevrelere koyuldu. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda hazırladıkları küçük kedi kumbaralarında paralarını biriktiren ve kediler için mamalar alan minik öğrenciler, kedi evlerini yarıyıl tatilinde ailelerinin desteğiyle hazırladı. Öğrencilerin sokak hayvanlarının barınmasında önemli rol oynayacak birbirinden değişik şekil ve renkte hazırladıkları sevimli kedi evlerinin her birine bir öğrencinin adı verildi.
Dünyanın sadece insanlara ait olmadığını ve sokak hayvanları ile birlikte yaşamanın öğrenilmesi gerektiğinin altını çizen Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal, hayvan sevgisini insanlara küçük yaşta aşılamanın önemini vurguladı. Bu tür projelerin kendisini son derece mutlu ettiğini belirten Başkan Uysal, çocukların ve gençlerin sokak hayvanlarıyla tanışmalarına sağladığı katkılardan dolayı Faruk Kızıklı İlkokulu Kelebekler Ana Sınıfı öğretmeni Özlem Demirbaş’ı kutladı.
Başkan Uysal, "Öğretmenimiz bize gelip projeyi anlattığında belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirttik. Bizden kedi evlerinin korunmasını istediler. Biz de bu arzularını kabul ettik, yuvaların üzerine yazıları yazdırdık ve küçük kardeşlerimizle birlikte dağıtımını yaptık. Çocuklarımız bakımlarını da üstlenmek istedikleri için çoğunu öğrencilerin oturdukları evlere yakın çevrelere yerleştirdik. Bıraktığımız 18 kedi evine belediyemiz veteriner hizmetleri yetkililerince mama kabı ve mama da temin edildi" diye konuştu.

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