Burhaniye'de 2 yayaya çarpan otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaya çarpan otomobil, şarampole uçtu. Kazada, 2'si yaya 4'ü otomobilde, toplam 6 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Burhaniye ilçesi Öğretmenler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ayvalık ilçesinden Edremit yönüne giden Mustafa Solak yönetimindeki 35 T 4091 plakalı otomobil, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Gaffar Özcan ve Aynur Bayraktar'a çarptı. Solak'ın kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kazada, Gaffar Özcan ve Aynur Bayraktar ile sürücü Mustafa Solak, yanındaki Dilek Solak, Cennet Çoban ve Semiha Şahin yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan yayalar Gaffar Özcan, Aynur Bayraktar ile otomobildeki Dilek Solak ve Mustafa Solak, Edremit Devlet Hastanesi'ne, Semiha Şahin ve Cennet Çoban ise Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Yaralılardan yayalar Gaffar Özcan ve Aynur Bayraktar'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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