Burdur’da taşımalı eğitime kar tatili

Mesut MADAN/BURDUR, () – BURDUR’da yoğun kar yağışı nedeniyle Karamanlı, Kemer ve Yeşilova ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Burdur’da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışının yoğun olduğu Karamanlı, Kemer ve Yeşilova ilçelerine bağlı köylerden ilçe merkezlerine taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.

Altınyayla İlçesi’nde ise sadece Ballık Köyü’nde eğitime ara verildi.