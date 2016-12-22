Burdur'un iki ilçesinde okullara kar tatili

Mesut MADAN / BURDUR, () - BURDUR'un Kemer ve Tefenni ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kemer ve Tefenni ilçelerinde dün gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini iyice artırdı. Yollar, araçların üstleri, çatılar ve ağaçlar tamamen karla kaplanırken, özellikle sabahın ilk saatlerinde araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı, araç trafiğinde aksamalar yaşandı. Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilemesi üzerine, her iki ilçede ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.