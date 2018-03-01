Burdur'un 53 yıllık kaporta ustası

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da ilkokulu bitirdikten sonra çırak olarak kaportacılığa başlayan Ahmet Özmen (66), 53 yıldır Küçük Sanayi Sitesi'nde aralıksız mesleğini sürdürüyor. Meslek hayatı boyunca 10'dan fazla çırak yetiştirdiğini söyleyen Özmen, "Şimdi çıraklık işi bitti. Hiç çırak yok" diye yakındı.

Yeşilova'ya bağlı Çeltek köyünde 1965 yılında ilkokulu bitirdikten sonra Burdur Sanayi Sitesi'ne bir kaportacıda çıraklığa başlayan Ahmet Özmen, 6 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra tekrar Burdur'a dönerek mesleğini devam ettirdi. Yıllardır da Burdur'daki dükkanında kaportacılık yapan Ahmet Özmen, kentte bu mesleği yapan en eski usta oldu.

'BU İŞİ YAPAN EN YAŞLI BENİM'

Ahmet Özmen, mesleğe başladığında 5 yıl Burdur'da çalıştığını, ardından İstanbul'da 6 yıl kadar kaportacılığa devam ettiğini aktardı. Sonrasında Burdur'a döndüğünü anlatan Özmen, "53 senedir bu zanaata devam ediyorum. Şu anda Burdur Küçük Sanayi Sitesi'nde bu işi yapan en yaşlı benim" dedi.

'ÇIRAKLIK İŞİ BİTTİ'

Meslek hayatı boyunca 10'dan fazla çırak yetiştirdiğini, bunlardan bazılarının sanayide mesleklerine devam ettiğini kaydeden Özmen, "Şimdi çıraklık işi bitti. Hiç çırak yok. Eskiden ilkokuldan çıktı mı geliyordu. Şimdi çocuklar kaç yaşında okulu bitiriyor. O saatten sonra da mesleğe yönelmesi zor" diye konuştu.

'BİZ KURTULDUK AMA GELECEK NESLİN İŞİ ZOR'

Mesleğin çırak yetişmemesi nedeniyle ölme noktasına geldiğini vurgulayan Özmen, şöyle dedi:

"Çırak olmayınca meslek ölüyor. Herkes kendi ailesinden çırak yetiştirmeli. Sabah 8'den akşam 5'e kadar dükkanda çalışıyorum. Akşam 5'te kapatacağım diye bir şey yok. İş olursa çalışmaya devam ediyorum. 66 yaşında çalışmaya devam ediyorum. Allah sağlık verdiği müddetçe devam edeceğim. Biz kurtulduk ama gelecek neslin işi zor sanayide. İş, Alman usulüne dönecek, herkes kendi işini kendisi yapacak."



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