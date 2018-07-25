Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Burdur Gölü'nün son konukları flamingolar

BİRÇOK kuş türünün doğal yaşam alanı, bazılarının ise göç yolunda konakladıkları Burdur Gölü'nün son misafirleri flamingolar oldu. Gölde konaklayan yaklaşık 200 flamingo, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Kuruma tehlikesiyle...

Burdur Gölü'nün son konukları flamingolar
BİRÇOK kuş türünün doğal yaşam alanı, bazılarının ise göç yolunda konakladıkları Burdur Gölü'nün son misafirleri flamingolar oldu. Gölde konaklayan yaklaşık 200 flamingo, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.
Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü, çok sayıda türde kuşa ev sahipliği yapıyor. Son 35 yılda su hacminin büyük bölümünü kaybetmesine rağmen özellikle dikkuyruk ördeklerinin önemli kışlama alanlarından biri olan Burdur Gölü, aynı zamanda karabatak, angut, gri balıkçıl, ak balıkçıl, sakar meke, elmabaş gibi kuş türlerinin de yaşam alanlarının başında yer alıyor.
Bölgede yaşamlarını sürdüren kuşlar göle ayrı bir güzellik katarken, bazı kuş türleri de göç yolunda gölde konaklıyor. Bunların başında gelen flamingolar, gölün son misafirleri oldu. Karakent köyü ve Senir beldesi sahillerindeki yaklaşık 200 flamingoyla, fotoğraf tutkunları için de eşsiz bir manzara ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328