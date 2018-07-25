Burdur Gölü'nün son konukları flamingolar

BİRÇOK kuş türünün doğal yaşam alanı, bazılarının ise göç yolunda konakladıkları Burdur Gölü'nün son misafirleri flamingolar oldu. Gölde konaklayan yaklaşık 200 flamingo, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü, çok sayıda türde kuşa ev sahipliği yapıyor. Son 35 yılda su hacminin büyük bölümünü kaybetmesine rağmen özellikle dikkuyruk ördeklerinin önemli kışlama alanlarından biri olan Burdur Gölü, aynı zamanda karabatak, angut, gri balıkçıl, ak balıkçıl, sakar meke, elmabaş gibi kuş türlerinin de yaşam alanlarının başında yer alıyor.

Bölgede yaşamlarını sürdüren kuşlar göle ayrı bir güzellik katarken, bazı kuş türleri de göç yolunda gölde konaklıyor. Bunların başında gelen flamingolar, gölün son misafirleri oldu. Karakent köyü ve Senir beldesi sahillerindeki yaklaşık 200 flamingoyla, fotoğraf tutkunları için de eşsiz bir manzara ortaya çıktı.



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