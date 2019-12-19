Son Dakika
Burdur Gölü'nde gün batımı güzelliği
Burdur Gölü, göl suyunun çekilmesi ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olmasına rağmen, manzarasıyla görsel şölen oluşturdu. Son yıllarda bölgede görülen kuraklık ve gölü besleyen kaynaklar üzerine kurulan barajlar nedeniyle suyu...
GENEL 19.12.2019, 10:32
Burdur Gölü, göl suyunun çekilmesi ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olmasına rağmen, manzarasıyla görsel şölen oluşturdu.
Son yıllarda bölgede görülen kuraklık ve gölü besleyen kaynaklar üzerine kurulan barajlar nedeniyle suyu önemli miktarda çekilen Burdur Gölü, manzarasıyla ilgi çekiyor. Güneş dağların arkasından kaybolurken, göl yüzeyine vuran yakamoz ve kızıl görüntüyle suya yansıyan bulutlar izleyenleri etkiliyor. Özellikle gün batımını izlemek ve fotoğraflamak isteyenler, göl kıyısından ayrılmıyor.
Burdurlu eczacı Hakan Yalçıner, Türkiye'nin en güzel gün batımının izlendiği yerin Burdur Gölü olduğunu belirterek, "Burdur Gölü elden gidiyor. Gölün şu andaki durumu insanın içini acıtıyor" dedi.
Son yıllarda bölgede görülen kuraklık ve gölü besleyen kaynaklar üzerine kurulan barajlar nedeniyle suyu önemli miktarda çekilen Burdur Gölü, manzarasıyla ilgi çekiyor. Güneş dağların arkasından kaybolurken, göl yüzeyine vuran yakamoz ve kızıl görüntüyle suya yansıyan bulutlar izleyenleri etkiliyor. Özellikle gün batımını izlemek ve fotoğraflamak isteyenler, göl kıyısından ayrılmıyor.
Burdurlu eczacı Hakan Yalçıner, Türkiye'nin en güzel gün batımının izlendiği yerin Burdur Gölü olduğunu belirterek, "Burdur Gölü elden gidiyor. Gölün şu andaki durumu insanın içini acıtıyor" dedi.
0°
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 19 Aralık 2019
|İmsak
|06:45
|Güneş
|08:18
|Öğle
|13:06
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|36
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10