escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

Burdur Garı'nın eski günleri aranıyor

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1936 yılında yapılan Burdur Garı, Göller Ekspresi ile Pamukkale Ekspresi'nin seferlerinin 2008'de iptal edilmesiyle kullanılamaz hale geldi. Yük trenlerinin geçtiği garın...

Burdur Garı'nın eski günleri aranıyor

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1936 yılında yapılan Burdur Garı, Göller Ekspresi ile Pamukkale Ekspresi'nin seferlerinin 2008'de iptal edilmesiyle kullanılamaz hale geldi. Yük trenlerinin geçtiği garın duvarlarına sprey boyayla yazılar yazılırken, gar ise gençlerin özçekim mekanı oldu.
Burdur Tren Garı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930 tarihinde kente gelişinde yapılması talimatını verdiği, 1936 yılında Gümüşgün ile Burdur arasındaki rayların döşenmesiyle hizmete girdi. Burdur- İzmir seferlerinin yapıldığı Göller Ekspresi'nin 3 Mart 2008 yılında, Burdur- İstanbul seferlerinin gerçekleştirildiği Pamukkale Ekspresi'nin ise 25 Temmuz 2008'de kaldırılmasının ardından Burdur Garı kullanılamaz hale geldi.
Burdur Garı'nda, yaklaşık 10 yıldır sadece yük trenlerine hizmet veriliyor. Kullanılmayan tren raylarında ise gençler özçekim yapıyor. Tren seferlerinin kaldırılmasıyla garın duvarları da ilan tahtasına dönüştü. Kimliği belirsiz kişiler duvarlara sprey boyalarla çeşitli yazılar yazdı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314