Burdur'dan dünya sahalarına el dikimi futbol topu

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) 'El Dikimi Top Ustası Yetiştiriciliği ve El Dikimi Top Üretimi Projesi' kapsamında 40 kursiyer, eğitimi tamamlayıp, ustalık belgesini aldı. Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, "Ürettiğimiz topları sadece antrenmanlarda değil UEFA'nın standartlarına uygun, ulusal ve uluslararası müsabakalarda da oynanabilir hale getirmek için çalışacağız" dedi.MAKÜ bünyesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu desteğiyle 'El Dikimi Top Ustası Yetiştiriciliği ve El Dikimi Top Üretimi Projesi' başlatıldı. Unutulmaya yüz tutmuş, 130 yıllık gelenek olan, el dikimi top ustası yetiştiriciliği projesi kapsamında kursiyerler yetiştirmek ve ünlü firmalara rakip olmak hedefleniyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin isimlerine özel olarak üretilen, 18 baskılı top, Ankara'ya gönderilmişti.'AR-GE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORUZ'MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, projede önemli yol katettiklerini belirterek, "40 kursiyerimiz eğitimlerini tamamladı ve ustalık belgelerini aldı. Artık onlar nitelikli birer top dikebilecek usta haline geldi. Bu arada biz de bu sektörün yeniden canlandırılması için işletmecilik faaliyetlerini sürdürüyoruz. Üniversitemiz Spor A.Ş. bünyesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın alıcı olduğu bir teklifi kendilerine sunma aşamasındayız. Bir taraftan da el yapımı topun Ar-Ge çalışmalarını üniversitemizin akademik personeli ve sektörle bir araya gelerek yapıyoruz" dedi.UEFA'DAN BELGE ALMAK İÇİN BAŞVURU YAPILACAKÜrettikleri ilk nesil toplarla UEFA'ya 'uluslararası müsabakalarda oynanabilir' belgesi almak için başvuracaklarını kaydeden Korkmaz, "Başvurumuzu yapıyoruz. Oradan gelecek sonuçlarla eksiklerimiz varsa tamamlayarak tekrar bir başvuru yapacağız. Süreç böyle işliyor. Ama biz ilk etapta geçeceğimiz konusunda umutluyuz. Olmazsa ikinci etapta yeniden bir çalışma yaparak burada ürettiğimiz topların sadece takımların antrenmanlarında kullanacakları bir top değil UEFA'nın standartlarına uygun, ulusal ve uluslararası müsabakalarda da oynanabilir bir top haline getirmek için çalışacağız" diye konuştu.'İSTİHDAM DOSTU PROJE'El dikimi top sektörünün sadece futbolla sınırlı kalmayacağına da değinen Rektör Korkmaz, "En zoru futbol topu. Çünkü futbol tabiat şartlarında oynanıyor. Fiziksel koşullara karşı direnci olması lazım. Yağmura, yağışa, ısıya, neme, soğuğa, her şeye uygun olması lazım. Futbol topunun standardını almak salon sporlarına göre çok çok daha zor. Bunu başardıktan sonra salon sporlarında kullanılan topların da üretimine geçeceğiz. İstihdam dostu bir proje. Spor Bakanlığımız da bundan dolayı çok ilgi gösteriyor. Sayın bakanımızın çok ciddi destekleri var, başından itibaren büyük destek verdi" dedi.'DÜNYAYA TOP SATAR HALE GELMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'Üniversite olarak bu işin işletmeciliğini yapmak istemediklerini vurgulayan Prof. Dr. Korkmaz, "Bizim derdimiz üniversite olarak bu işin işletmeciliğini yapmak değil ama sektör oluşuncaya kadar burada yetiştirdiğimiz ustaların bir kısmının kendi girişimlerini oluşturarak bu topu üretebilir hale gelmesini sağlayacağız. Bu sağlandıktan sonra üniversite olarak teknik akreditasyon yaparak piyasada güvence oluşturacağız. Üniversitemizin teknik analiz ve laboratuvar birimlerinden onaylı toplar haline gelecek. Tabi esas UEFA onayını aldıktan sonra Burdur markasını, üniversite markasını toplarımıza vurup Türkiye'nin her yerine, belki dünyaya top satar hale gelmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.Şu anda prototip üretim yaptıklarını kaydeden Rektör Korkmaz, "2- 3 renk üzerinden gidiyoruz. Artık futbol topunun kendisi de bir görsel. Sanat Tasarım Fakültemiz var. Orada da çok ciddi tasarımlarını yapacağız. Şu anda standartlara uygun, nitelikleri taşıyan topu üretmek temel amacımız. Bunu yaptıktan sonra işin gerisi kolay" dedi.