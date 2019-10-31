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Burdur'daki 29 Ekim törenlerinde sahne rötarı

Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenler, resmigeçidin yapılacağı alana akşamki konser için sahne kurulması nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı.  Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sahne kriziyle...

GENEL 29.10.2019, 16:00

Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenler, resmigeçidin yapılacağı alana akşamki konser için sahne kurulması nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı. 
Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sahne kriziyle başladı. Burdur Belediye'sinin 29 Ekim dolayısıyla düzenlediği Bengü konseri için geçit töreni yapılacak alana sahne kurulması nedeniyle kriz yaşandı. Törenlerin saat 10.00'da başlaması planlanırken, sahnenin kaldırılmasının ardından saat 11.00'de başlayabildi.
Kutlamalar kapsamında Vali Hasan Şıldak makamında protokol üyeleri ve öğrencilerin tebriklerini kabul etti. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın düzenlediği 'Burdur' temalı ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların Cumhuriyet Parkı'ndaki sergisinin açılışından sonra törenler Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Buradaki törene Vali Hasan Şıldak, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Baburşah ve Belediye Başkanı Ercengiz törene katılan asker, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın ardından konuşan Vali Hasan Şıldak, Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Cumhuriyetin ilânının 96'ncı yıl dönümünü kutlamanın heyecanı, gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Şıldak, Bu vatan için en başta Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde, Kurtuluş Savaşı'nda, öncesinden gelen süreç içerisinde bu vatanın bekası, bu toprakların Türk yurdu olarak muhafaza edilmesi, bayrağımızın gönderden hiç inmemesi adına mücadele eden, şehadete yürüyen başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi saygıyla, minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum dedi.
Sakarya İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ve Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin oratoryo gösterisinin ardından 29 Ekim dolayısıyla kentteki liseler arasında düzenlenen resim, kompozisyon ve atletizm yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Vali Hasan Şıldak tarafından verildi.  
Tören resmigeçitle sona erdi. 

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