Burdur'da yağmur ve dolu ekili alanlara zarar verdi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da yağmur ve dolu arpa, buğday, mısır ve yulaf ekili tarlalara zarar verirken, evlerde de su baskınlarına neden oldu.

Burdur'da dün akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağmur ve dolu, merkez Büğdüz köyü ile Kemer ilçesine bağlı Akören köyünde arpa, buğday, mısır ve yulaf ekili tarlalarda büyük zarara neden oldu. Bazı evlerde su baskınlarının yaşandığı Büğdüz köyünde yaklaşık 1500 dönüm ekili alanda zarar olduğu belirtildi. Büğdüz köyünde sel basan bir evdeki sular AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının başladığı belirtildi.



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