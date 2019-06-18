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Burdur'da yağmur etkili oldu (2)

VALİLİKTEN YAĞIŞ AÇIKLAMASI Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde kentte etkili olan yağış nedeniyle Şirinevler, Değirmenler, Menderes, Kışla ve Aydınlıkevler mahallelerinde 12 evi su bastığı belirtildi. 3 evin...

Burdur'da yağmur etkili oldu (2)

VALİLİKTEN YAĞIŞ AÇIKLAMASI
Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde kentte etkili olan yağış nedeniyle Şirinevler, Değirmenler, Menderes, Kışla ve Aydınlıkevler mahallelerinde 12 evi su bastığı belirtildi. 3 evin eklentileri, bahçeleri ile bodrum katlarının da su baskınından etkilendiği belirtilen açıklamada, Necatibey Mahallesi'nde ise 10 küçükbaş hayvan mahsur kaldığı, ayrıca  Ağlasun ilçesi Çamlıdere - Yumrutaş köyleri arasındaki yolun da dere taşması nedeniyle zarar gördüğü vurgulandı. 
Şehir merkezine metrekareye 15 ile 29 kilogram arasında yağış düştüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Burdur Belediyesi Fen İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 araç ve 44 personel, AFAD İl Müdürlüğü tarafından 2 araç ve 4 personel ile yağıştan etkilenen yerlere müdahale edilmiştir. Karayolları 134. Şube Şefliği tarafından Burdur - Antalya Karayolu Büğdüz kavşağı ve Kurna Köyü kavşağında yağış sebebiyle menfezden yol üzerine taşan selin getirdiği çamur tabaka 3 araç ve 9 personelin çalışmaları ile temizlenerek yol trafiğe açılmıştır. İl Özel İdaresi tarafından Ağlasun ilçesi Çamlıdere – Yumrutaş Köyleri arasındaki yolda meydana gelen dere taşması neticesinde zarar gören yola 4 araç ve 4 personel ile müdahale edilmiştir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından da 2 araç ve 3 personel ile saha taraması yapılmıştır. Ekipler yarın da araziye çıkılarak hasar tespiti yapacaktır. Meydana gelen aşırı yağış sonucunda ilgili kuruluşlar, gerçekleştirilen koordinasyon sonucunda hızlı ve etkili şekilde olaylara müdahalede bulunmuştur. İlimizde başkaca bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ancak, meteorolojik verilere göre ani sağanak yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği değerlendirildiğinden vatandaşlarımızın duyarlı olmasında fayda bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

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