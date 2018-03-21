Burdur'da TOKİ konutları için kura çekimi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'un Karamanlı ilçesinde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) yaptırılan 1'inci etap konutlardan daha önceki kura çekiminden kalan 29 konut için yeniden kura çekildi.

TOKİ tarafından Karamanlı'da yaptırılan 1'inci etap konutların 23 Ocak günü gerçekleştirilen kura çekiminden kalan 29 konut için yeni kura çekildi. Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine Karamanlı Belediye Başkanı AK Parti'li Fatih Selimoğlu, Garnizon Komutanı Astsubay Başçavuş Tarran Güney, İlçe Emniyet Amiri Hasan Basri Çiçek ile Burdurlular katıldı.

'29 KONUT İÇİN 258 BAŞVURU'

Başkan Fatih Selimoğlu, ilçede yapımı tamamlanan 1'inci etap 283 TOKİ konutundan sonra ikinci etap için talep toplanmaya başlandığını ve 120 kişinin müracaat ettiğini söyledi. Selimoğlu, "283 konut için maalesef yapılan konut kadar müracaat olmamıştı. Şimdi kalan 29 konut için 258 kişi başvurdu. Konutlar kaliteli, hesaplı. İnsanların Karamanlı'ya bakış açısı değişiyor. Konutların yapımında emeği geçen herkese Karamanlı halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kurada hak sahibi olan Hüseyin Barış Yalçın (32) ise "İşçi olarak çalışıyorum. Kirada oturuyordum. Kurada bana da çıktı. Allah, evi olmayan herkese nasip etsin" dedi.

'BUGÜN YÜZÜMÜZ GÜLDÜ'

Tefenni Hasanpaşa köyünde oturan annesi Ummahan Alparslan'ın kurasını çeken İbrahim Alparslan, "Karamanlı'da oturuyorum. Annem, babam yazın köyde yaşayacaklar; kışın ise buradaki evde. Allah'a şükür bugün bizim yüzümüz güldü. Çok memnunuz. Çok mutluyuz. Kendim de yazılmıştım. Kendime de çıktı. Bu kadar heyecanlanmamıştım. Şimdi daha çok heyecanlandım" diye konuştu.

'OLMAZ DEDİĞİM ŞEY OLDU'

Selma Çomak (50) ise "Kura çekimine 'Bana çıkmaz' diyerek, gelmiştim. 'İsmim okunmuyor' dediğim anda ismim okununca çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Kayınvalidemin yanında sobalı evde oturuyoruz. Olmaz, dediğim şey oldu. Arkadaşım zorla yazdırdı. 'Çıkmaz bana' diyordum; ama çıktı. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Rabia Tatlı da "Hiçbir zaman evimiz olmayacak, diye düşünüyordum. Kurada çıkınca çok heyecanlandım. Kirada oturuyoruz. Duygularım karmakarışık. Belediye başkanımız olmasaydı ev sahibi olamazdık. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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