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Burdur'da taşımalı eğitime kar tatili
BURDUR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün için bir gün ara verildi. Burdur'un kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı. İl Mili Eğitim...
GENEL 31.12.2019, 08:36
BURDUR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün için bir gün ara verildi.
Burdur'un kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı. İl Mili Eğitim Müdürü Emre Çay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Valilik makamınca alınan karar doğrultusunda, kar yağışı nedeniyle köy yollarımızda ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı il merkezine bağlı taşıma merkezi olan köy okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiş, il merkezindeki okullarımıza köylerimizden taşımalı olarak gelen öğrencilerimizin bir gün izinli sayılmasına karar verilmiştir" dedi.
Burdur'un kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı. İl Mili Eğitim Müdürü Emre Çay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Valilik makamınca alınan karar doğrultusunda, kar yağışı nedeniyle köy yollarımızda ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı il merkezine bağlı taşıma merkezi olan köy okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiş, il merkezindeki okullarımıza köylerimizden taşımalı olarak gelen öğrencilerimizin bir gün izinli sayılmasına karar verilmiştir" dedi.
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