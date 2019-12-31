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Burdur'da taşımalı eğitime kar tatili (2)
KAR YOLLARI KAPADI Burdur'da dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden yoğun kar yağışı, il merkezine bağlı köyler ile Çavdır, Altınyayla ve Bucak ilçelerinde de etkili oldu. Kar yağışı köy yollarında da ulaşımda aksamalara neden...
GENEL 31.12.2019, 12:09
KAR YOLLARI KAPADI
Burdur'da dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden yoğun kar yağışı, il merkezine bağlı köyler ile Çavdır, Altınyayla ve Bucak ilçelerinde de etkili oldu. Kar yağışı köy yollarında da ulaşımda aksamalara neden oldu. Burdur İl Özel İdaresi'ne ait 3 kar bıçaklı kamyon ve 8 greyder ile 24 personel sabaha kadar köy yollarını açık tutabilmek için yoğun bir çalışma yürüttü. Çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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