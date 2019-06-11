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Burdur'da sel; evler ve tarım arazileri zarar gördü

BURDUR merkeze bağlı Büğdüz köyünde şiddetli yağış, sele neden oldu. Çok sayıda evin, ahır ve samanlığın su altında kaldığı köyde, yaklaşık 1500 dekar tarım arazisi de zarar gördü. Pazar günü aşırı yağış nedeniyle ekili...

Burdur'da sel; evler ve tarım arazileri zarar gördü
BURDUR merkeze bağlı Büğdüz köyünde şiddetli yağış, sele neden oldu. Çok sayıda evin, ahır ve samanlığın su altında kaldığı köyde, yaklaşık 1500 dekar tarım arazisi de zarar gördü.
Pazar günü aşırı yağış nedeniyle ekili alanların büyük zarar gördüğü Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyünde, dün saat 19.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu. Sel suları bir evin istinat duvarını devirdi. Karaçam Deresi'nden gelen selle birlikte sürüklenen taş ve kum nedeniyle Büğdüz- Bayındır yolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık 100 evin ahır ve samanlıklarını su bastı, binlerce balya saman su altında kaldı. Köye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yasin Tokgöz, köye giderek, muhtar Halil Akbulut'tan bilgi aldı.
Muhtar Halil Akbulut, "Akşam saatlerinde başlayan aşırı yağış nedeniyle oluşan sel, birçok evin ahırını bastı. Hayvanlar su altında kaldı. Sel nedeniyle yollarımız kapandı. Köyümüzde buğday, arpa, mısır, yonca ekili yaklaşık 1500 dekar alanda zarar var. Can kaybımız yok. Hepimize geçmiş olsun. Hasar tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müracaat ettik" dedi.
Osman Altınkaynak isimli vatandaş da, "İlk etapta az geldi su. Bir anda yükselince gelen taşlar ve kumlarla yol kapandı" diye konuştu.

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