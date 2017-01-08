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Burdur'da Sarıkamış şehitleri için yürüyüş

Mesut MADAN/BURDUR, () - SARIKAMIŞ Harekatı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Burdur'da şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde 'Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak' sloganıyla gerçekleştirilen...

Burdur'da Sarıkamış şehitleri için yürüyüş

Mesut MADAN/BURDUR, () - SARIKAMIŞ Harekatı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Burdur'da şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde 'Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak' sloganıyla gerçekleştirilen Sarıkamış Yürüyüşü Burdur'da Şeker Meydanı'ndan başladı. Yürüyüşe, Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, 58'inci Piyade Alay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Emniyet Müdürü Saim Akpınar ve diğer protokol üyeleriyle, askerler, gençler ve halktan oluşan binin üzerinde kişi katıldı.
Türk bayraklarıyla şehitliğe kadar yürüyen grup 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Ya Allah, bismillah, Allahu ekber' sloganları attı. Şehitlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran okunması ve dua edilmesiyle program sona erdi. Programa katılanlara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çorba ikram edildi.

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