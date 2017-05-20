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Burdur'da sağanak sele neden oldu

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da etkili olan sağanak sonrası oluşan sel iki köyde evler, ahırlar ve bahçelerin su altında kalmasına neden oldu. Can kaybının olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Burdur'da dün akşam saatlerinde aniden...

Burdur'da sağanak sele neden oldu

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da etkili olan sağanak sonrası oluşan sel iki köyde evler, ahırlar ve bahçelerin su altında kalmasına neden oldu. Can kaybının olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.
Burdur'da dün akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak nedeniyle Kuruçay Köyü'nde 3 ev, bunlara ait ahırlar ve bazı evlerin bahçeleri sel sularının altında kaldı. Suludere Köyü'nde de bir evi su bastı. AFAD ekipleri tarafından ev, ahır ve bahçelerdeki sular tahliye edildi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı. AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz de olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.
Kuruçay Köyü'nden 69 yaşındaki Medine Güzel, "Bir anda su geldi. Bahçemdeki ekili ürünler, odunlarımız, kömürlerimiz zarar gördü. Ne olduğunu anlayamadık" dedi.
31 yaşındaki Musa Korkmaz, Burdur- Fethiye güzergahında devam eden yol yapım çalışmasında menfez yapılmaması nedeniyle su baskınının gerçekleştiğini öne sürerek, "Yetkililere defalarca söyledik ama dinlemediler. Sonuç bu. Binlerce liralık zararımız var. İş işten geçtikten sonra yapıyorlar menfezi" diye konuştu.
Kuruçay Köyü Muhtarı Hasan Uyanık da yol yapım çalışmasında menfez konulmaması nedeniyle birçok vatandaşın mağdur olduğunu savundu.

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