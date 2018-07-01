Burdur'da Haziran ayında 105 bin dekar ekili alan zarar gördü

BURDUR'da haziran ayında, şiddetli yağmur ve dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 105 bin dekar ekili alanın zarar gördüğü belirtildi.Burdur'da geçen ay bazı bölgelerde şiddetli yağmur ve dolu, özellikle tarım alanlarına zarar verdi. Bölgedeki zararın boyutuyla ilgili bilgi veren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan, "İlimizde mayıs ayında beklenen yağışların haziran ayına kayması ve bu aydaki düzensiz yağışlar nedeniyle ilimizde son dönemlerin en büyük doğal afetiyle karşı karşıya kaldık. İlimizde yaklaşık 105 bin dekar alan dolu ve sel gibi tabi afetlerden dolayı zarar gördü. Müdürlüğümüz personelinin yaptığı hasar tespit çalışmalarında 5 bin çiftçinin zarar gördüğünü belirledik" dedi.Hububat başta olmak üzere mısır, rezene, şeker pancarı, anason, fasulye ve meyve ağaçlarının zarar gördüğünü anlatan Darcan, "Bunlarla ilgili olarak 22 Haziran tarihinde Bakanlar Kurulu'nca açıklanan borç erteleme kararıyla Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası'na borcu olan çiftçilerimiz 3 ay içerisinde müdürlüğümüze ve ilgili kuruma müracaat etmeleri halinde hasar gören alanlar içerisinde arazileri varsa borç ertelemeleri için uygulama çalışmalarımız başladı. Devlet olarak ilk etapta bunlarla ilgili bir yardım söz konusu. 10 yıldır uygulanan TARSİM kapsamında don, dolu, sel ve kuraklık dahil olmak üzere zarar gören çiftçilerin zararları tazmin edilebilecek" diye konuştu.Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir de doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesinin kendilerini memnun ettiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:"İlimizde son haftalarda yaşanan doğal afetlerden dolayı Tarım İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespitlerini yaptı. 22 Haziran tarihinde Resmi Gazete'de borç ertelenmesi kararı yayımlandı. 4 yıl önce don vurgunundan dolayı hükümetimiz çiftçilerimize Başbakanlık fonundan destek göndermişti. Bu yıl da böyle bir uygulama istiyoruz. Böyle bir destekleme yapılırsa, çiftçilerimizin mağduriyeti bir nebze de olsa giderilmiş olacaktır."

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