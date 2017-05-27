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Burdur'da dolu yağışı (2)

YAĞIŞ SU BASKINLARINA SEBEP OLDU Burdur'da öğleden sonra etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Kışla Caddesi'ndeki bir fırının bodrumu, Özgür Mahallesi'ndeki evin bodrum katı ve odunluk olarak kullanılan bölümüyle Bağlar...

Burdur'da dolu yağışı (2)

YAĞIŞ SU BASKINLARINA SEBEP OLDU
Burdur'da öğleden sonra etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Kışla Caddesi'ndeki bir fırının bodrumu, Özgür Mahallesi'ndeki evin bodrum katı ve odunluk olarak kullanılan bölümüyle Bağlar Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait anaokulunun bodrum katı suyla doldu.
Fırın sahibi Mehmet Doğan, sokaktaki rögarların taştığını belirterek, "Daha önce söylenmiş ama yetkililer tarafından yapılmamış. Yaklaşık 20 bin lira zararım var" dedi.
Evinin bodrumu ve odunluk olarak kullandıkları bölümü suyla dolan Abidin Dinç de mağdur olduklarını ve bütün eşyalarının zarar gördüğünü aktarırken, bodrumdaki suyun Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildiğini kaydetti.

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