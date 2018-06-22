Burdur'da dolu, ekili arazileri vurdu

Mesut MADAN/BURDUR, () - TÜRKİYE'nin taze fasulye ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Burdur merkeze bağlı Lengüme (Günalan) Ovası'nda etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi. Yaklaşık 35 dakika süren yağışın yol açtığı zararın, 4 milyon lira olduğu belirtildi.

Burdur'da, dün akşam saatlerinde etkili olan dolu, tarım alanlarında zarara neden oldu. Yaklaşık 35 dakika süren yağışta 5 bin dönümlük arazinin zarar gördüğü belirtildi. Yağış, özellikle Lengüme Ovası'ndaki taze fasulye, mısır ve domates tarlaları ile kiraz bahçelerinde zarara yol açtı.

Günalan köyünün muhtarı Hayrettin Ayar, köydeki tüm ürünlerde yüzde 100'e yakın zarar olduğunu söyledi. Köylünün mağdur olduğunu dile getiren Ayar, "Tam hasat dönemine geldiğimizde büyük zarar gördük. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Zarar gören arazilerde inceleme yapan Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir ise "Ovada çalışmalarımızı yaptık. Araziyi inceledik. Bu ovada yaklaşık 5 bin dönüm arazide fasulye, her türlü sebze, arpa, buğday, kiraz zarar görmüş. Seralar zarar görmüş. En büyük zarar fasulye tarlalarında. Tespitlerimize göre 3- 4 milyon lira civarında zarar var. Çiftçimiz mağdur olmuş durumda. Hükümetimizin acilen çiftçimizin derdine derman olmasını bekliyoruz. 4 yıl önce meydana gelen don olayında 5 milyon lira destek gönderilmişti. Aynısını bekliyoruz. Çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri ise hasar tespit çalışması başlattı.

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