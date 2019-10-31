banner314

banner325

Son Dakika

Burdur'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Burdur'da Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.  Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Öğretmenevindeki resepsiyonda misafirleri kapıda karşıladı. Resepsiyona Cumhuriyet Halk Partisi Burdur...

GENEL 30.10.2019, 11:05

Burdur'da Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. 
Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Öğretmenevindeki resepsiyonda misafirleri kapıda karşıladı. Resepsiyona Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, şehit aileleri ve gaziler, Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi sakinleri, ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceye giren sporcular, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleriyle öğrenciler katıldı.
Resepsiyonda konuşan Vali Hasan Şıldak, Bugün devletimizin kuruluş yıl dönümü. 29 Ekim 1923'te yolculuğuna başlayan genç Cumhuriyet bugün 96 yaşında. Burada bulunmakla devletimizin milletiyle buluşmasına, kenetlenmesine, birliğimizin, beraberliğimizin pekişmesine çok büyük katkı sağladınız. Cumhuriyet Bayramı'mız tekrar kutlu olsun. Bütün Burdur burada Burdur'u temsil eden bütün kesimler burada dedi.
Vali Hasan Şıldak resepsiyonun düzenlendiği salonun katılımcılara dar gelmesi nedeniyle katılımcılardan özür diledi. Vali Şıldak, Hepinizden özür diliyorum. Biraz sıkışık bir ortamda bir arada olduk ama yer sıkışıklığı değil gönül ferahlığı ve gönül rahatlığı önemli diye düşünüyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin, genel konularda tek yürek olmamızın ve kenetlenmemizin sayesinde devlet ve millet olarak en güçlü şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz diye konuştu. 
Gecede Vali Hasan Şıldak, 96'ncı yıl pastasını 106 yaşındaki Zehra Özmil ile 101 yaşındaki Hüseyin Akkanat ile birlikte kesti. Programda Aziziye köyünde oturan Havvana Koçak da doğaçlama bir şiir okudu.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5