Burdur'da 3 kategoride 'Damızlık İnek Yarışması'

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da Damızlık İnek Yarışması yapıldı. Sahiplerinin süsleyip sahneye çıkardığı inekler, jüri tarafından vücut uyumu, memenin durumu, bacak uzunluğu ve çanak açıklığına göre değerlendirildi.

Burdur Teke Yöresi 4'üncü Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında Damızlık İnek Yarışması düzenlendi. Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen yarışmayı Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan, Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan ile üreticiler izledi.

Yarışma öncesinde sahipleri tarafından süslenen inekler sahneye çıkarıldı. İnekler, vücut uyumu, memenin durumu (meme başlarının diriliği, memenin sarkıklığı), bacak uzunluğu (yerden yüksekliği), çanak açıklığı gibi kriterlere göre değerlendirmeye alındı.

Yarışmalarda birinci laktasyon (gençler) kategorisinde Çetin Varol'un 'Güldane' adlı ineği birinci, Ali Osman Kantekin'in 'Hacer' adlı ineği ikinci, İbrahim Çetinkaya'nın 'Zerda' adlı ineği üçüncü; ikinci ve üçüncü laktasyon (orta) kategorisinde Celal Erdönmez'in 'Suna' adlı ineği birinci, Birgül Arar'ın 'Nil' adlı ineği ikinci, Fatih Şen'in 'Mayıs' adlı ineği üçüncü; 4'üncü laktasyon (yaşlılar) kategorisinde ise Muhammet Yıldız'ın 'Tuğba' adlı ineği birinci, Çetin Varol'un 'Kübra' adlı ineği ikinci, İfaket Yavuz'un 'Arzu' adlı ineği üçüncü oldu. Jüri, Muhammet Yıldız'ın 'Tuğba' adlı ineğini şampiyonlar şampiyonu seçti. Dereceye giren ineklerin sahiplerine çeşitli ödüller verildi.

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