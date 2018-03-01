Burcu Esmersoy, yüksek topuk koşusunda koşacak

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da Runatolia Maratonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen yüksek topuk koşusuna, sunucu Burcu Esmersoy da katılacak.

Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Runatolia Maratonu, 3 Mart Cumartesi günü yüksek topuk koşusuyla başlayacak. Terracity AVM önünden başlayacak yüksek topuk koşusunun ardından halk koşusu, ertesi gün de Runatolia Maratonu koşulacak. Maratonun geleneksel etkinliği olan ve kadınların yarıştığı yüksek topuk koşusunun ünlü konuğu ise Burcu Esmersoy. 'Sen Koş Antalya Seni Takip Etsin' sloganı eşliğinde geleneksel yüksek topuk koşusunda koşması planlanan Esmersoy, hayranlarına imza verecek hatıra fotoğrafı çektirecek.

Halk koşusuna 10 binin üzerinde amatör, profesyonel koşucunun katılması bekleniyor.

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