Burası Antalya değil, Beytüşşebap Kato Dağı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarındaki, yıllarca terör olaylarında adı duyulan Kato Dağı bölgesinde sürdürülen operasyonlar sonucu, huzur ve güvenin sağlanmasının ardından gençler, Faraşin Yaylası'ndaki Yeşilöz Deresi'nde yüzüp. serinlemenin keyfini yaşadı. Gençlerin dağların arasından geçen derede yüzerken ortaya çıkan görüntüler, Antalya'daki tatil yerlerini aratmadı.

Yıllarca terör örgütü mensuplarının yuvalandığı, sık sık şiddetli çatışmaların yaşandığı Beytüşşebap ilçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından vatandaşlar uzun zamandır gidemedikleri yaylalara çıkmaya, yaylalardan geçen derelerde yüzmeye başladı. Kato Dağı'nda bulunan Faraşin Yaylası, aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde, sıcaklardan bunalanların uğrak merkezi haline geldi.

Yaylada kalabalık gruplar halinde kamp ve piknik yapan gençler, yer yer 50 metreye varan derinlikteki Yeşilöz Deresi'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor. Kato Dağı'ndaki Faraşin Yaylası, serin ve berrak suyu ile bir turizm cennetini andırırken, gruplar halinde dağların arasında süzülen derede yüzen gençler, serinlemenin keyfini yaşadı. Yeşilöz Deresi'nde yüzen gençlerden Emin Dereli, "Huzuru özlemiştik. Hafta içi stresini, hafta sonu Faraşin'e çıkarak atıyoruz. Burada piknikler yapıp, Yeşilöz Deresi'nde de yüzüyoruz. Huzur ve güvenin sağlanmasının ardından Kato Dağı'nın turizme açılmasını umut ediyoruz. Türkiye'nin önemli bir turizm merkezi haline geleceğine eminiz. Buradaki doğa hiçbir yerde yok" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI