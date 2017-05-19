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Burak Akbay açıklama yaptı

    İSTANBUL,() Sözcü’ye yönelik operasyonla ilgili gazetenin sahibi Burak Akbay açıklama yaptı. Sözcü gazetesi İmtiyaz Sahibi Burak Akbay’ın sozcu.com.tr’de yayınlanan açıklaması şöyle: “Büyük kurtarıcımız, cumhuriyetimizin...

Burak Akbay açıklama yaptı

 

 

İSTANBUL,() Sözcü’ye yönelik operasyonla ilgili gazetenin sahibi Burak Akbay açıklama yaptı. Sözcü gazetesi İmtiyaz Sahibi Burak Akbay’ın sozcu.com.tr’de yayınlanan açıklaması şöyle:

“Büyük kurtarıcımız, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e ve onun çok sevgili annesine bile insafsızca dil uzatıldığı şu günlerde bana bu yapılanlar çok normal…
Türkiye’nin en çok satan gazetesinin sahibi, sadece doğruları duyurmaya gönül vermiş bir ekibin ferdi olduğum için beni hedefe koydular. Biliyorum, doğru ve dürüst gazetecilik yaptığım için hedefteyim.
Savcının firari olduğum yolundaki açıklaması ise tam bir skandal. Referandum öncesi her Türk vatandaşı gibi oyumu kullanmak için Londra’dan İstanbul’a dönüp, vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Yani Türkiye’deydim…
Referandumun ardından anneannem vefat etti. Yine Türkiye’ye geldim. Bu nasıl firarilik, anlamak mümkün değil.”

(FOTOĞRAF)

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