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Bünyan ilçesine bağlı mahalle sakinleri tercihlerini Talas ilçesinden yana kullandı

KAYSERİ’nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi sakinleri, Talas İlçesi'ne bağlanmak ya da Bünyan’a bağlı kalmak için sandık başına gitti. Yapılan sayımındamahallenin büyük çoğunluğunun Talas ilçesine bağlı kalmasını...

Bünyan ilçesine bağlı mahalle sakinleri tercihlerini Talas ilçesinden yana kullandı
KAYSERİ’nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi sakinleri, Talas İlçesi'ne bağlanmak ya da Bünyan’a bağlı kalmak için sandık başına gitti. Yapılan sayımındamahallenin büyük çoğunluğunun Talas ilçesine bağlı kalmasını istediği yönünde oy kullandığı belirlendi.
Kayseri’nin Bünyan İlçesine bağlı Akmescit Mahallesi’nde iki ilçe arasında tercihin belirleneceği referandum yapıldı. İdari olarak Bünyan’dan ayrılıp bir diğer ilçe olan Talas’a bağlanmak için girişimde bulunan mahalle sakinleri, sandık başına giderek tercihlerini yaptı. Daha önce belde olan ve Büyükşehir Yasası ile birlikte Bünyan’a bağlanan Akmescit’te, referandum yapılmasını isteyen vatandaşlar Bünyan Belediyesi’nden gerekli desteği ve hizmetleri alamadıklarını, Talas’a bağlanmaları halinde daha iyi hizmet alacaklarını savundu. 2004 yılında da aynı nedenle referanduma giden mahallede, sandıktan yüzde 98 oranında “Evet Talas’a bağlanalım” karar çıkmıştı. Ancak o yıllarda bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadı.
Bu referandumdan 13 yıl sonra bir kez daha mahalle halkı sandık başına gitti ve tercihlerini yaptı. Akmescit Çok Programlı Lisesi'nde idari bağlılık değişikliği konusunda yapılan halk oylaması için 3 sandık kuruldu. Seçim kurulu görevlileri gözetiminde mahalle halkı oylarını kullandı. Akşam saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi bitti ve sandıklar açıldı. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre, seçime katılan vatandaşlardan 732’si Talas’a bağlanma konusunda 'Evet' oyu verirken 77 kişi ise 'Hayır' oyu kullandı. 11 oy  ise geçersiz çıkarken 330 seçmenin de seçime katılmadığı ifade edildi. 

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