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Bunlar denizden çıktı

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nce sahil ilçeleri Yumurtalık ve Karataş’taki  plajlarda yapılan temizlik çalışmasında sudan çıkartılan atıklar görenleri şaşırttı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na...

Bunlar denizden çıktı
ADANA Büyükşehir Belediyesi'nce sahil ilçeleri Yumurtalık ve Karataş’taki  plajlarda yapılan temizlik çalışmasında sudan çıkartılan atıklar görenleri şaşırttı.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Yumurtalık ve Karataş’ta vatandaşların denize girip, güneşlendiği sahiller ile balıkçı barınaklarında kapsamlı temizlik çalışmaları yaptı. Adanalıların ve çevre illerden gelen vatandaşların çadır kurup kamp yaptığı, günübirlik deniz keyfi yaşadığı sahillerin temizliği, traktörlere bağlanan tırmıklı, süpürgeli, elekli makinelerler gerçekleştirildi. Dalgaların plajlara getirdiği atıklar, çürümüş yosunlar, istenmeyen taşlar ve dikenli bitkiler, yüksek devirle çalışan makineler sayesinde kumlardan arındırıldı.  Temizlik görevlileri, limanların çevre ve dip temizliğinde teknelerden atılan lastikleri, çürümüş ağları ve kıyıya vuran atıkları tek tek temizledoi. Denizdenm çıkan atıklar ise görenleri şaşırttı.
Temizlik ekipleri ayrıca her iki ilçedeki ana caddeleri ve sokaklardaki rögarları, yeşil alanları, parkları ve pazar yerlerini de kapsamlı ilaçladı. Sivrisinek, karasinek, hamam böceği, tatarcık, kene, bit, pire ve kemirgenlerin üreme odakları kurutuldu.

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