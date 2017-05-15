Buluşum’da “givin” projesi hedeflediği desteği topladı

İSTANBUL () - BOYNER Grup’un sosyal girişimcileri destekçileriyle buluşturmak için kurduğu Buluşum Platformu’nda yer alan “givin”projesi, hedeflediği 25 bin TL’lik desteği toplayıp başarıya ulaştı. Fazlalık olarak duran eşyaların satış geliriyle eğitim için çalışan sivil toplum kuruluşlarına (STK) destek olunabilecek bir mobil cihaz uygulaması olan “givin, sosyal faydaya katılımı artırmanın yanı sıra STK’lar için yeni ve verimli bir kaynak geliştirme kanalı oluşturmayı amaçlıyor.

Boyner Grup’un sosyal girişimcilere kitlesel fonlama sağlamak amacıyla kurduğu ‘’Buluşum’’ hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Platformda hedeflediği desteği toplamayı başaran projeler arasında artık givin de yer alıyor. givin projesi, teknolojinin ve online alışverişin yaygınlaştığı dönemde, sosyal faydaya katılımın herkese uygun ve kişiselleştirilebilir bir yolunun olması gerektiği fikriyle yola çıktı. givin’in Kurucusu Başak Süer, hedefledikleri 25 bin TL’lik desteğe, bireysel bağışçıların yanı sıra Boyner Grup şirketlerinden Altınyıldız Classics’in de katkılarıyla ulaştıklarını söyledi. Süer, herkesin değerli birçok kaynağa sahip olduğunu, elde duran kaynakları iyi amaçlar için kullanarak harekete geçenlerden oluşan bir “modern kahramanlar topluluğu” yaratmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

EĞİTİME DESTEK

E-ticareti kitlesel fonlamayla buluşturan bir Pazar yeri olan givin uygulaması, öncelikle bireylerin fazlalık olarak duran eşyalarını TEGV, TOG, Koruncuk ve Tohum Otizm Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları (STK) için desteğe dönüştürmelerini sağlıyor. Daha yeni açılmasına rağmen 1 ay içinde kullanıcıların 30 bin TL’lik eşyalarını satışa çıkardığı givin’de bugüne kadar 5 bin TL’lik alışverişin gerçekleştirilmesi, uygulamanın başarı potansiyelini gösteriyor. Proje, yakın zamanda birçok markayı da platforma dahil edip alışverişin en “iyi” halini sunmayı planlıyor. Platformda ayrıca, STK’lara yapılan desteklerin hangi amaçlar için kullanıldığını gösterebilmek için gerçekleştirilecek proje bilgileri de yer alıyor. App Store’da ve Google Play’de yerini alan givin’in hedeflediği desteği alması nedeniyle yakın zamanda hem tüketiciler hem de markalar, daha verimli ve kolay bir şekilde sosyal fayda yaratabilecek, daha fazla kişiyi harekete geçirebilecekler.

givin projesi hedeflediği desteğe ulaşırken Buluşum’da yer alan hayatın farklı alanlarına dokunacak birçok yaratıcı proje www.bulusum.biz’de destek toplamaya devam ediyor. Sosyal girişimciliğin ve bireysel bağışçılığın gelişmesi için proje sahipleri ile destekçileri buluşturan platform Buluşum’da küçük desteklerle siz de büyük farklar yaratabilirsiniz.

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