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Bulgaristan’da mahkeme kadınların eşcinsel evliliğini tanımadı

BULGARİSTAN İdare Mahkemesi, İngiltere'de eşcinsel evlilik yapan Liliya Babulkova'nun, Bulgaristan'da da tanınması için açtığı davayı reddetti. Liliya Babulkova, bir süreden bu yana birlikte yaşadığı adı açıklanmayan kız arkadaşı...

Bulgaristan’da mahkeme kadınların eşcinsel evliliğini tanımadı
BULGARİSTAN İdare Mahkemesi, İngiltere'de eşcinsel evlilik yapan Liliya Babulkova'nun, Bulgaristan'da da tanınması için açtığı davayı reddetti.
Liliya Babulkova, bir süreden bu yana birlikte yaşadığı adı açıklanmayan kız arkadaşı ile 15 Kasım 2016'da İngiltere'de eşcinsel evlilik yaptı. Geçen Aralık ayında İngiltere’de evlendiği kadın eşiyle beraber Sofya’ya gelerek nikahlarını yerel belediye tarafından tanınması için başvurdu. Başkent Sofya Belediyesi'ne gerekli evrakları ve evlilik cüzdanlarını sunarak, Bulgaristan’da da medeni durumlarının 'evli' olarak değişmesi için işlemleri başlattı. Sofya makamları bu evliliğin Medeni Kanun ve Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle hemcinslerin evliliğin tanımadı. Yerel yönetimden olumsuz yanıt alan çift İdare Mahkemeye başvurdu. Mahkeme de, İngiltere’de kıyılan eşcinsel nikahın Bulgar Medeni Kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle bu talebi geri çevirdi. Çiftin, İdare Mahkemesi'nin kararı temyiz edileceği belirtildi.
Liliya Babulkova, evliliklerinin resmen tanınması içim hukuki mücadeleye devam edeceklerini ifade ederek, "Çocuk sahibi olmak istiyoruz, o yüzdene evliliğimizin resmileşmesinde ısrar ediyoruz” dedi. Liliya, çiftten birine bir şey olursa, diğer kişinin çocuğa bakabileceğini ve 'mutlu aile' olabileceklerini öne sürdü.
AB Konseyi dönem başkanı olan Bulgaristan'da bazı çevreler, AB’nin Bulgaristan’ı eşcinsel evlilikleri tanımaya zorlayacağını öne sürdü. Avrupa Komisyonu temsilcileri eşcinsel evlilikler veya eşcinsel 'partnerliklerin' AB’nin 28 üye ülkesinden 22’sinde resmen tanındığını bildirdi. Bulgaristan, Romanya, Polonya, Slovakya, Litvanya ve Letonya aynı cinsten kişilerin evliliğini resmileştirmeye karşı çıkıyor ve eşcinsel ilişkilere hukuksal koruma sağlamıyor.

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