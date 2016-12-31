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Bulgaristan sınırındaki askerlerin buruk ama onurlu yeni yıl sevinci

KIRKLARELİ'nin Demirköy İlçesi'ne bağlı Bulgaristan sınırındaki Avcılar Köyü Şehit Er Tuncay Duman Hudut Karakolu'nda görevli askerler, yeni yıla ailelerinden uzak girmenin burukluğunu, sınırda görev yapmanın da onurunu yaşıyor. Bulgaristan...

Bulgaristan sınırındaki askerlerin buruk ama onurlu yeni yıl sevinci
KIRKLARELİ'nin Demirköy İlçesi'ne bağlı Bulgaristan sınırındaki Avcılar Köyü Şehit Er Tuncay Duman Hudut Karakolu'nda görevli askerler, yeni yıla ailelerinden uzak girmenin burukluğunu, sınırda görev yapmanın da onurunu yaşıyor.
Bulgaristan sınırındaki Demirköy İlçesi'ne 17 kilometre mesafede bulunan Avcılar Köyü'ndeki Şehit Er Tuncay Duman Hudut Karakolu'nda görevli askerler, yeni yıla yeni umutlarla giriyor. 5'nci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Taşkın Sorkun, yılbaşı öncesi kar kalınlığının yaklaşık 30 santime ulaştığı bölgede, karakolda görev yapan askerleri ziyaret edip, yeni yılın mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Bazı askerler nöbet tutarken, diğerleri ise karakolun yemekhanesinde bir araya gelerek yeni yılı karşıladı.
Karakolda görevli Ordulu piyade çavuş Kurtuluş Sefil, ilk kez ailesinden uzakta yeni bir yılı karşılığını ifade ederek, "Hudut karakolunda görev yapmaktan gurur duyuyorum" dedi.
Piyade er Hakan Galip Kaya ise, buruk ama onurlu bir şekilde yeni yıla girdiğini ifade ederek, "Başta ailem olmak üzere güneydoğuda daha zor şartlarda görev yapan tüm arkadaşlarımızın yeni yılı kutluyorum" diye konuştu.
NÖBBETTE AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ
Bölük komutan piyade üsteğmen Anıl Zıraman, yılbaşı gecesi kulübede nöbet tutan piyade onbaşı Mustafa Yaşar'a sürpriz yaptı. Üsteğmen Zıraman, cep telefonuyla Yaşar'ın ailesini arayarak, görüşmesini sağladı. Anne ve babasının yeni yılını kutlarken gözleri dolan Mustafa Yaşar, "Bizi merak etmeyin, biz burada çok iyiyiz" dedi.

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