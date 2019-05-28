Bulgaristan'dan gelip, Denizli'de şifa buldu

BULGARİSTAN'da yaşayan Nesrin Salim İlieva'nın (47) sağ kolunda atardamarı saran 15 santimetre çapındaki tümör, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyatla alındı. Ülkesinde riski olduğu gerekçesiyle ameliyat edilmeyen İlieva, yapılan 1 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.Nesrin Salim İlieva, sağ kolunda oluşan kitle sebebiyle Bulgaristan'da hastaneye başvurdu. Doktorlar, kolundaki 15 santimetre çapındaki tümörün atardamar, toplardamar ve kola giden sinirleri sardığını belirledi. Ancak, alınması riskli olduğu gerekçesiyle ameliyatı yapılmadı. Bunun üzerine araştırma yapan İlieva, bu tür ameliyatların Türkiye'de, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapıldığını öğrendi. Denizli'ye gelen İlieva, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Emrecan ile görüşüp, bilgi aldıktan sonra, ameliyatla kolundaki kitlenin alınmasını kabul etti. İlieva, Prof. Dr. Emrecan ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Kadir Çekirdekçi tarafından ameliyat edildi. İlieva'nın kolundaki tümör, 1 saatlik operasyonun ardından tamamen temizlendi. 1 gün gözetim altında tutulan İlieva, ertesi gün hastaneden taburcu edildi.'HAYATINI KAYBEDEBİLECEĞİ SÖYLENMİŞ'Yapılan operasyon hakkında bilgiler veren Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Emrecan, "Bulgaristan'da yapılan tetkiklerinde hastamızın sağ kolunda kolu besleyen atardamar, toplardamar ve kola giden sinirleri çepeçevre saran büyük bir tümor kitlesi tespit edilmiş. Bu büyük kitlenin aynı zamanda koltuk altı ve oradan da göğüs kafesinin köprücük kemiğine komşu bölgesine uzandığını tespit ettik. İlieva'daki tümör, plastik cerrahi, ortopedi ve kalp damar cerrahları tarafınca değerlendirilmiş. Kitlenin alınmasının çok zor olduğu ve kolunu ve hatta belki hayatını kaybedebileceği söylenmiş. Hasta daha sonra bizimle bağlantıya geçti. Başarılı bir ameliyatın ardından hastamızı mutlu bir şekilde ülkesine gönderiyoruz" dedi.'RİSKLİ OLDUĞU İÇİN HİÇBİR DOKTOR MÜDAHALE ETMEK İSTEMEDİ'Kolundaki tümörden kurtulduğu için sevinçli olduğunu ifade eden İlieva ise, "Kolumdaki kitleye Bulgaristan'da riskli olduğu için doktorlar müdahale etmek istemedi. Araştırmalar yaptım ve sağlık turizmi konusunda gelişmeye açık olan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ni tercih ettim. Tüm riski göze alarak ameliyatımı başarıyla yapan doktormarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

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