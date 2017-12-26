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Bulgaristan'da soydaş direnişinin simgesi Türkan bebek anıldı

BULGARİSTAN'da Türklere karşı uygulanan asimilasyon sırasında Bulgar askerleri tarafından annesinin kucağında 17 aylıkken katledilen Türkan Feyzullah, ölümünün 33'üncü yılında törenle anıldı. Törene katılan CHP Yalova Milletvekili...

Bulgaristan'da soydaş direnişinin simgesi Türkan bebek anıldı
BULGARİSTAN'da Türklere karşı uygulanan asimilasyon sırasında Bulgar askerleri tarafından annesinin kucağında 17 aylıkken katledilen Türkan Feyzullah, ölümünün 33'üncü yılında törenle anıldı. Törene katılan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Avrupa ve Asya'ya sesleniyorum. Bulgaristan'daki Türkler demokrasiye olağanüstü katkısından dolayı Nobel Barış Ödülü'nü gerçekten hak ediyorlar" dedi.
Bulgaristan'da totaliter yönetim döneminde isimleri değiştirilerek asimilasyon uygulanan Türklerin direnişi sırasında, Kırcaali'nin Kırkova ilçesine bağlı Mogilyane köyünde askerler ve milis kuvvetlerin açtığı ateş sonucu 17 aylık Türkan Feyzullah, annesinin kucağında yaşamını yitirdi. Asimilasyona karşı çıkan yaklaşık 20 soydaş öldürülürken, Türkan bebek de direnişin simgesi oldu.
Türkan bebeğin ölümünün 33'üncü yıl dönümünde köyde yapılan anma törenine Türkiye'nin Bulgaristan Büyükelçisi Hasan Ulusoy, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ve DOST partileri temsilcileri  ile soydaşlar katılıp, Türkan bebeğin mezarına çiçek bıraktı. Milletvekili Muharrem İnce, Bulgaristan'daki Türklerin demokrasi ve insan haklarının korunmasında terör, şiddet ve ölümlere yol açmadan mücadelede ettiğini belirterek, "Avrupa ve Asya'ya sesleniyorum. Bulgaristan'daki Türkler demokrasiye olağanüstü katkısından dolayı Nobel Barış Ödülü'nü gerçekten hak ediyorlar" diye konuştu.
Anma törenine ev sahipliği yapan HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı ise Bulgaristan hükümetini eleştirerek, "Sınırda annelerimizi dövenler bugün iktidarda. O yüzden her zamandan fazla birlik olma zamanı geldi. Sofya Merkez Cami'de cuma namazında seccadelerimizi yakanlar bugün yönetime geçti" dedi.

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