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Bulgaristan'da grip alarmı, 700 okulda eğitime ara verildi

GENEL 28.01.2020, 16:51
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Bulgaristan'da grip alarmı, 700 okulda eğitime ara verildi
BULGARİSTAN'da yaşanan grip salgını ülke geneline yayılırken, 13 ilde alarma geçilerek grip salgını ilan edildi, 700 okulda eğitime ara verildi. Devlet Ulusal Sağlık Müfettişliği Müdürü Doktor Angel Kumçev, ülkede H3N2 tipi gribin yaygın olduğunu belirterek, bu grip çeşidinin bağışıklığı güçlü olan yetişkinlerden ziyade, çocuk ve gençleri etkilediğini söyledi.
Bulgaristan'da grip salgınının yaygınlaşmasıyla, 28 ilden 13'ünde grip salgını alarmı verildi. Grip salgının en çok etkilediği kentler arasında başkent Sofya, Burgas, Veliko Tırnovo, Montana, Plovdiv, Küstendil, Blagoevgrad ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Haskovo, Kırcaali yerleşim yerleri var. Ülke genelinde 700 okulda 6 Şubat gününe kadar eğitime ara verildi. Bulgaristan'da enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar hastanelerinde seferberlik ilan edilirken, izole edilmiş özel odalar düzenleniyor. Hastanelerde ayrıca, planlı ameliyatlar, hamile kadınların rutin kontrolleri yapılmazken sağlık kurumları salgın nedeniyle hasta ziyaretlerine kapatıldı.
Devlet Sağlık Müfettişliği Başkanı Doktor Angel Kunçev, ülkede H3N2 tipi gribin yaygın olduğunu belirterek, bu grip çeşidinin bağışıklığı güçlü olan yetişkinlerden ziyade, çocuk ve gençleri etkilediğini söyledi. Bulgaristan'da salgından etkilenenler hastanelere başvururken, sokaklarda da maske takarak dolaşıyorlar.
HASKOVA'DA YAŞAYAN TÜRKLERDE GRİP TEDİRGİNLİĞİ
Yaklaşık 30 bin Türk'ün yaşadığı Haskova kentinde Türkler grip salgını nedeniyle tedirgin olduğunu dile getirdi. Grip salgının bölgede ve Türk köylerinde yaygın olduğunu söyleyen soydaşlar, gripten korunmak için sokağa fazla çıkmadıklarını söyledi. Daha önce böyle bir salgınla karşılamadıklarını ifade eden Haskova Eski Cami imamı Mümin Ramadan, çocuklara 2 hafta izin verdiğini söyledi. Grip nedeniyle sürekli uyarılar yapıldığına vurgu yapan Ramadan, "Türklerin en yoğun yaşadığı bölgelerde biri burası. Burası grip salgının yaşandığı en yoğun bölgelerden biri. Okullar 2 hafta tatil edildi, grip salgını nedeniyle, bende kuran kursuna gelen çocuklara 2 hafta grip izni verdim. Salgın yayılmasını önlemek için Bulgar televizyonların sürekli uyarılar yapıyorlar. Sokağa gerekmedikçe çıkmayın diye ama bizim işimiz gereği çıkmak zorundayız" dedi.
Haskova'da ilkokula giden Minay Aliy, sınıf arkadaşlarının çoğunun grip olduğunu ve bu yüzden okullarının tatil edildiğini belirterek, "Okulum grip salgını nedeniyle tatil edildi. Arkadaşlarım hepsi grip oldu. Tatil nedeniyle evde sürekli oturmaktan sıkıldığım için biraz parkta oynamak için annemle dışarı çıktık" dedi.
'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK'
Haskova'da yaşayan Şükran Hüseyinov, daha önce böyle bir salgın görmediklerini belirterek, "Salgından dolayı 4 gün önce grip oldum. Çocuğum da grip hastası, hastaneye gidiyoruz. Grip salgını bu bölgede çok yoğun. Daha önce böyle bir şey görmedik" dedi. Haskova'nın köylerinde oturduğunu söyleyen soydaşlardan Aysel Ahmetov ise "Köyümüzde herkes grip oldu. Hiç böyle salgın görmedik. Bu salgın Bulgaristan'ın tamamında etkili olduğu söyleniyor. Bende grip oldum. Hastaneye tedavi için gittiğimde yoğun bir kalabalık vardı. Muayene edip ilaç verip gönderdiler" diye konuştu.

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