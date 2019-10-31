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Bulgaristan'da başkanlığı Türklerin kazandığı ilçede saldırılar düzenlendi

BULGARİSTAN'da pazar günü yapılan seçimlerde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali'nin Karagözler (Çernooçene) ilçesinde, belediye başkanlığını Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) adayı Aydın Osman'ın kazanmasının ardından...

GENEL 29.10.2019, 16:03
Bulgaristan'da başkanlığı Türklerin kazandığı ilçede saldırılar düzenlendi
BULGARİSTAN'da pazar günü yapılan seçimlerde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali'nin Karagözler (Çernooçene) ilçesinde, belediye başkanlığını Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) adayı Aydın Osman'ın kazanmasının ardından ilçede saldırılar düzenlendi. Belediye binası, belediyeye ait kurumlar, araçlara hasar verilip, kundaklamalar yapıldı.
Bulgaristan'da pazar günü yapılan yerel seçimlerde üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu HÖH adayları, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali il merkezi ve 7 ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerini kazandı. Kırcaali'nin Karagözler ilçesinde HÖH adayı Aydın Osman, oyların yüzde 75'ini alarak 6'ncı kez Belediye Başkanlığı'na seçildi. Seçimlerin ardından ilçede bu sabaha karşı belediye binaları, idari binalar, imalathaneler ve otobüslere yönelik kundaklama ve yıkım olayları gerçekleştirildi. Otogarın, belediyenin ve Jitnitsa, Minzuhar ve Dyadovsko köylerinde muhtarlıkların camları kırıldı. Yüzlerce lastik yakılmak üzere meydana atıldı, bazıları ise ateşe verildi. 
Güvenlik kameraları kayıtlarına göre kapüşonlu olan 5 kişilik bir grup, 03.00-04.00 saatleri arasında Karagözler meydanı ve belediye binası çevresine 500'e yakın eski araç lastiğini yan yana getirip, yaktılar. Belediyeye ait 5 okul servisi otobüsün lastikleri kesildi. Çevre köylerden ilçeye okula servisle getirilen 150'ye yakın öğrenci otobüsleri gelmediği için bugün okula gidemedi, ilçede ana, ilk ve ortaokullar saldırılar nedeniyle bugün eğitime ara verdi.
Jitnitsa, Minzuhar ve Dyadovsko muhtarlıklarının camları kırılırken, HÖH'ün yerel temsilci ve seçimlerde faal olan parti üyelerinin evlerine hasar verildi.  Belediye seçim komisyonunun içinde çalıştığı büro kundaklandı.
Karagözler Belediye Başkanı Aydın Osman, saldırılardan 'karşı taraf' olarak adlandırdığı iktidardaki Başbakan Boyko Borisov'un liderliğini yaptığı GERB partisinin suçladı. Saldırılar nedeniyle İçişleri Bakanlığı ve polisin sorumluluk üstlenmesini isteyen Aydın Osman, "Belediye binası polis karakoluna 50 metre mesafede olmasına rağmen, belediyenin bekçisi 6, 7 defa polisi aramış ancak ekip gelmemiş. Bu kasıtlı bir göz yumma, İçişleri Bakanlığı ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kaybeden tarafın GERB'in  kendi çocukları bu vahşeti yapan kişiler. Faillerin bir an önce mahkemeye çıkarılmasını ve hukukun işlemesini istiyoruz. Hak yerini bulsun. Halkın takdiri ile oyların yüzde 75'ini alarak 6'ncı dönem belediye başkanı seçildim. Biz halkı temsil ediyoruz. Devlet kurumları işlerini gerektiği gibi yapsın" diye konuştu.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'nın saldırılar ardından soruşturma başlattığı belirtildi.


 

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