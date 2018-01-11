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Bulgar Bakan Pavlova: Güçlü bir AB istiyorsak, Türkiye ile güçlü ilişkilere ihtiyacımız var

SOFYA (Bulgaristan), () - BULGARİSTAN'ın AB Dönem Başkanlığı'ndan sorumlu Devlet Bakanı Lilyana Pavlova, müzakerelerin güç ve ağır olacağını belirterek, "Güçlü AB istiyorsak, bizim partnerlerimizle güçlü ve istikrarlı ilişkilere...

Bulgar Bakan Pavlova: Güçlü bir AB istiyorsak, Türkiye ile güçlü ilişkilere ihtiyacımız var

SOFYA (Bulgaristan), () - BULGARİSTAN'ın AB Dönem Başkanlığı'ndan sorumlu Devlet Bakanı Lilyana Pavlova, müzakerelerin güç ve ağır olacağını belirterek, "Güçlü AB istiyorsak, bizim partnerlerimizle güçlü ve istikrarlı ilişkilere ihtiyacımız olacaktır. Türkiye de bizim için öyle bir partnerdir" dedi.
Bulgaristan'ın AB Dönem Başkanlığı bu akşam başkent Sofya'da resmi olarak başladı. Çeşitli etkinliklerin düzenlediği Sofya'da ülkenin kültürel ve tarihi zenginliklerinin tanıtıldığı bir sergi açıldı. Açılışı, AB Dönem Başkanlığı'ndan sorumlu Devlet Bakan Lilyana Pavlova yaptı. Pavlova, Türkiye'nin çok önemli olduğunu belirterek, "AB açısından çok önemli bir dönemde geçiyoruz dümene. 2018 yılında AB, Avrupa kurumları, ilk altı ayda başkanlığını yapacağımız Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu kıtanın geleceği, yeni bütçe, Brexit müzakereleri, 2020 yılı sonrasında Brexıt'ten sonra nasıl bir Avrupa istiyoruz gibi konulara cevap ve yasal temelin verileceği bir yıldır. Bana göre en önemli ve ağır başlıklarımızdan biri güvenlik olacak. Dört dönem başkanlığından beri temaslar sürüyor, fakat hala en iyi çözümler bulunmadı. Güvenli ve istikrarlı dış sınırların olması, gereken yerde dayanışma gösterilmesi, bu sorunu beraber çözeceğimiz ülkelerle istikrarlı işbirliğinde çalışmamız gerekecektir" dedi.
Bakan Lilyana Pavlova, Türkiye'nin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu gündemde bizim için Türkiye çok önemli yer alıyor. Bir yandan ikili işbirliği, öte yandan daha da önemlisi AB-Türkiye ilişkileri önem arz ediyor. Başbakan Boyko Borisov da defalarca bunu tekrarlamıştır. Bulgaristan'ın AB ile, Bulgaristan'ın Türkiye ile olağanüstü uyumlu çalıştığı gibi, Türkiye- AB ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine biz örnek olabiliriz, kendi katkımızı sunabiliriz. Bulgaristan, bu diyalogda arabulucu olabilir, dürüst bir şekilde önümüzde bulunan bütün gündem maddelerindeki temaslarda aracı olabiliriz" diye konuştu.
Bakan Pavlova, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerde gözlenen dinamizmin, AB ilişkilerine de olumlu yansıyacağını belirterek, Türkiye'nin AB temaslarında özellikle bazı uç ülkelerden olumsuz görüşler aldığını söyledi. Pavlova, müzakerelerin güç ve ağır olacağını belirterek, "Güçlü AB istiyorsak, bizim partnerlerimizle güçlü ve istikrarlı ilişkilere ihtiyacımız olacaktır. Türkiye de bizim için öyle bir partnerdir" dedi.

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