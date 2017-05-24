Bülent Tezcan : Zorbalığa karşı bedenlerinden başka silahları olmayan insanlar tutuklanıyor

ANKARA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Bülent Tezcan, "Açlık grevleri hazin noktaya geldi. Açlık grevi yapanlar tutuklanıyorlar. Zorbalığa karşı, bedenlerinden başka silahları olmayan insanlar, tutuklanıyor. Zorbalığa karşı sadece bedenlerini kullanabilmişlerdir. Şimdi silahlı örgüt diye gözaltına alınmıştır. Hükümetin yapması gereken şey bu insanların taleplerini insanı bir şekilde görerek insanların taleplerini çözmek olması gerekirken, bakıyoruz hükümet bedenleriyle çok zor bir mücadele yolunu seçmiş olanlara silahlı örgüt üyesi olmak diye zorba bir muamele yapıyorlar" dedi.

Bülent Tezcan, "Genelkurmay ana davası başladı. Bizde CHP olarak müdahale talebinde bulunduk. Bu davayı mahkeme karar vermesi durumunda müdahil olarak sonunu kadar takip edeceğiz. Darbeleri araştırma komisyonuna engel olan irade, mahkemenin de gerçeğin ortaya çıkmasına müdahale edilecektir. CHP olarak da biz bunun peşinden olacağız. Darbe komisyonuna yaptırmadıklarını mahkemenin yargı organı olarak ortaya çıkarmasını bekliyoruz. Kontrollü darbe söylemleri güçlü şekilde ortadadır. Binbaşının MİT'e gelerek ihbar ettiği ortaya çıkmıştır. Saat 14.20'de MİT'e darbe ile ilgili ihbar geliyor, saat 21.00'da Genelkurmay başkanı derdest ediliyor. 8 Saat sonra kuvvet komutanlarının derdest edildiği bir darbe senaryosu. İlginç" diye konuştu.

Bülent Tezcan, "Açlık grevleri hazin noktaya geldi. Açlık grevi yapanlar tutuklanıyorlar. Zorbalığa karşı, bedenlerinden başka silahları olmayan insanlar, tutuklanıyor. Zorbalığa karşı sadece bedenlerini kullanabilmişlerdir. Şimdi silahlı örgüt diye gözaltına alınmıştır. Hükümetin yapması gereken şey bu insanların taleplerini insanı bir şekilde görerek insanların taleplerini çözmek olması gerekirken, bakıyoruz hükümet bedenleriyle çok zor bir mücadele yolunu seçmiş olanlara silahlı örgüt üyesi olmak diye zorba bir muamele yapıyorlar. Açlık grevlerini doğru bulmuyoruz. Bunu ortadan kaldırmaya çabalıyoruz ama ne yazık ki hükümet bu çerçevede gayri insani tutum içerisindedir. Yürümeye mecali olmayanları silahlı örgüt üyesi olmaktan tutuklamıştır. Gerçekten böyle bir gerekçe olsa 70 gün önceden neredeydiniz. Açlık grevleri gündeme gelince tutuklamaya karar veriyorsunuz. Açlık grevlerinde hakim karşısına çıkan kişilere savcı; ‘Gezi olaylarını mı canlandırmaya çalışıyorsunuz’ diye sormuş. Kimse gezi üzerinden bir başka sonuca ulaşmanın peşine düşmesin. Gezi ruhundan hayaletten korkar gibi korkuyorlar ama korkunun ecele faydası yok. Gezi ruhunu yok edemeyecekler" dedi.

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