Bülent Ersoy'a "tehdit" suçundan 900 lira para cezası

Özden ATİK / İSTANBUL, () ŞARKICI Lerzan Mutlu'ya yönelik "Ben adamın canlı yayınını basarım" sözü nedeniyle "Tehdit" suçundan yargılanan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, 900 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 5'inci duruşmaya, sanık Bülent Ersoy ve şikayetçi Lerzan Mutlu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti.

Şikayetçi Lerzan Mutlu'nun avukatı Hızır Barbaros Bursalıoğlu, sanık Bülent Ersoy'un pişmanlık sergilemediğini belirterek, caydırıcı bir şekilde cezalandırılmasını gerektiğini söyledi. Sanık Bülent Ersoy'un avukatı Aydın Kuban ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek "Müvekkilimin ünlü bir sanatçı olması aleyhine bir değerlendirme nedeni olamaz" diyerek müvekkilinin beraatini istedi. Bunun üzerine şikayetçi Lerzan Mutlu'nun avukatı tekrar söz alarak "Kastetmek istediğim yargılama aşamasında pişmanlık göstermemesidir. Bu nedenle caydırıcı bir ceza alması gerektiğidir" deyince Ersoy'un avukatı Aydın Kuban, "Müvekkilimizin 'sesimle döverim, bilgimle gömerim' şeklindeki söylemi alelade bir söylemdir. Bu konunun bu yargılamayı ilgilendirmediğini düşünmekteyiz" dedi.

Avukatların sözlerini tamamlamasının ardından mahkeme kısa bir ara verdi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, Bülent Ersoy'un "Tehdit" suçunun sübuta erdiğini belirterek 900 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.



