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Bülent Eczacıbaşı bir ilke imza attı

 İSTANBUL () – BEYLİKDÜZÜ’nde helikopterin düşmesinden kısa bir süre sonra Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, enkaz alana gelerek inceleme yaptı. Eczacıbaşı Grubu’na ait S-76 tipi VIP helikopterinin...

Bülent Eczacıbaşı bir ilke imza attı

 İSTANBUL () – BEYLİKDÜZÜ’nde helikopterin düşmesinden kısa bir süre sonra Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, enkaz alana gelerek inceleme yaptı. Eczacıbaşı Grubu’na ait S-76 tipi VIP helikopterinin Beylikdüzü’nde düşmesinin ardından 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Havacılık uzmanları genellikle uçak veya helikopter kazalarının ardından şirketlerin sahipleri veya yönetim kurulu başkanlarının enkaza gitmedikleri veya açıklama yapmaktan kaçındıklarını belirterek, Bülent Eczacıbaşı’nın Türkiye’de bir ilke imza attığına dikkat çektiler.

Bülent Eczacıbaşı yaptığı açıklamada "Olay nasıl ortaya çıktı şu an bilmiyoruz. İncelenince biz de öğrenmiş olacağız. Kaza nasıl oldu? Neden ortaya çıktı şu anda bilmiyoruz. Helikopterde bir yöneticimiz vardı. Bir Rusya'daki yöneticilerimizin temsilcisi olan arkadaşımız vardı. Ayrıca Rus konuklarımız, müşterilerimiz vardı. Fuar nedeniyle davet ettiğimiz 4 misafirimiz vardı. Tabi 2 tane de pilotumuz var. Atatürk Havalimanı'ndan havalandığını biliyoruz. Sanırım Bozüyük tesislerimize gidiyordu. Tam donanımlı bir helikopterdi" demişti.

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