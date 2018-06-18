Bulduğu dağ keçisi yavrusuna biberonla süt içirdi

ARTVİN’in Yusufeli ilçesine tatile gelen Yücel Yazıcı, yol kenarında bitkin halde dağ keçisi yavrusu buldu. Yazıcı, yavru dağ keçisine 6 aylık bebeği Öykü’nün biberonuyla süt içirdi.

Yusufeli ilçesi Boyalı köyünde tatil için, eşi Cansu, kızları Helen (4) ve 6 aylık Öykü ile birlikte gelen Yücel Yazıcı, yol kenarında bitkin halde bir dağ keçisi yavrusu buldu. Bebekleri Öykü’nün biberonu ile süt içirdikleri yavruyu evlerine götüren aile, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Köye gelen ekipler, yavru dağ keçisini teslim aldı. Yavru dağ keçisi ekipler tarafından bakıma alındı.



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