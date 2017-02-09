Buldan'ın davasında 'kovuşturmanın ertelenmesi' kararı

Arzu KAYA/İSTANBUL, () TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında "Suçu ve suçluyu övmek" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada mahkeme, 'kovuşturmanın ertelenmesi' kararı verdi.

PERVİN BULDAN DURUŞMAYA KATILMADI

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Pervin Buldan katılmazken, Buldan'ı avukatı temsil etti. Duruşmada söz alan Pervin Buldan'ın avukatı Sedat Buldan, "Kamuoyunda 3. yargı paketi olarak bilinen 6352 sayılı kanunla 2011 ve öncesi 'suçu ve suçluyu övmek' suçlarında kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilmesi gerektiği yasayla sabitlenmiştir. Müvekkilim Abdullah Öcalan'ı övmediği, o dönem milletvekili vasfıyla yaptığı konuşmalarda Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğunu bu sorunun barışa dönmesi için Öcalan'ın da katkısının olacağını söylediği anlaşılmaktadır. İyi niyetlerle bu konuşmayı yaptığı, dolayısı ile suçu işlemediği için beraatına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

KOVUŞTURMA ERTELENDİ

Suç tarihinin 19 Ekim 2008 olduğu ve suçun işleniş şeklini de göz önünde bulunduran mahkeme, 6352 sayılı kanunun geçici 1. maddesi gereğince kovuşturmanın ertelenmesine karar verdi. Erteleme kararının verilmesinden itibaren 3 yıl içinde bu kanun kapsamına giren suçları işlememesi halinde davanın düşeceğini belirten mahkeme, yeni bir suç işlenmesi halinde ise kovuşturmaya devam edileceğini kaydetti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın 19 Ekim 2008 tarihinde Kadıköy İskele Meydanı'nda Demokratik Toplum Partisi (DTP) tarafından düzenlenen bir toplantıda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı övdüğü kaydedildi. Pervin Buldan hakkında "Suçu ve suçluyu övmek" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

