Bulaşıkçılıkla başladı, steak house patronu oldu

BULAŞIKÇI olarak başladığı restoranda aşçılığı öğrenen Aynur Ferşatoğlu (45), KOSGEB’den aldığı destek ile lokanta açtı. 15 metrekare bir dükkanda başladığı lokanta işinde hızla ilerleyen Ferşatoğlu şimdi ise aynı anda 150 müşteriye hizmet verebilen steak house (et restoranı) sahibi. 15 personeli bulunan ve hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Ferşatoğlu, "İnsanlara iş imkânı sunmak güzel bir şey. Daha da büyüyerek, daha fazla arkadaşa iş imkânı sağlamak istiyorum" dedi.

Yalova’da bir restotanda 10 yıl boyunca bulaşıkçı olarak çalışan Aynur Ferşatoğlu, zamanla aşçılığı öğrendi. Yemeğe olan merakını ustalığıyla birleştiren Ferşatoğlu, 2012 yılında kendi iş yerini açmak için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na (KOSGEB) başvurdu. KOSGEB’den aldığı destek ile ilk etapta 15 metrekarelik bir lokanta açarak, işletmeciliğe başlayan Ferşatoğlu, zamanla işini büyüttü. Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi’nde kiraladığı iş yerini 150 kişiyi ağırlayabilecek steak house restorana çevirdi. En büyük desteği ise eşi ve çocukları oldu. 15 kişiye iş imkanı sağlayan Ferşatoğlu, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

HEDEFİ DAHA DA BÜYÜMEK

Bulaşıkçılıktan patronluğa uzanan hikâyesini anlatan Ferşatoğlu, "2008 yılında bir iş batırdık. İşlerimiz bozuldu. O sıralar çalışmak zorunda kaldım. Bir lokantada bulaşıkçı olarak işe girdim. Yemeğe olan merakımdan dolayı tezgaha geçerek, usta oldum. Orada çalışırken KOSGEB’in desteğini duydum. Proje hazırlayarak başvuruda bulundum. 15 metrekare bir dükkan açarak işe başladım. Şoför, aşçı, bulaşıkçı, bütün işleri ben yapıyordum. Bir yılda işleri büyüterek başka bir dükkana geçtim. Yeni personel alımı yaptım. Şimdi çalıştığım arkadaşlarımla tanıştım. Steak yapalım dediler. İsim belirledik ve patentini aldık. 3 aydır steak olarak işletiyoruz. Kaliteli hizmet vermeye gayret ediyoruz. İnsanlara iş imkânı sunmak güzel bir şey. Hedefim sadece burada kalmak değil. Daha da büyüyerek daha fazla arkadaşa iş imkânı sağlamak istiyorum” dedi.

En büyük desteği eşinden aldığını anlatan Ferşatoğlu, "Kızlarımın da desteği oldu. Çocuklarımı okuttum. Küçük çocuklarımın eğitim hayatı devam ediyor. Her şeye yetişmeye çalışıyorum. Elemanlarımla abla kardeş gibiyim. Hepsinin derdiyle dertlenirim. Hepsiyle bire bir ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.

500 BİN LİRALIK YATIRIM

Aynı anda 150 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye ulaştıklarını belirten Ferşatoğlu, "Hafta içi ve hafta sonu yoğunluk durumu değişiyor. Büyük bir yatırım yaptım. Dükkânın bütün işçiliği bize ait. Personel ile beraber 3 ayda dükkânın tadilatını bitirdik. Bu şekilde de 500 bin liralık bir yatırım yaptık" diye konuştu.



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